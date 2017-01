Padova, anziani coniugi trovati morti in casa

Due anziani coniugi sono stati trovati morti, giovedì mattina, nella loro abitazione in via Ca' Magno in zona Arcella a Padova. Le vittime sono Michele Perin, 85 anni, e Cesarina Pescante, 84 anni.

MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI. I corpi di marito è moglie sono stati rinvenuti alle 13 circa, vicino al portoncino di ingresso dell'abitazione, nel vano scale. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri. Al momento, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di morti naturali. Non sono infatti stati riscontrati segni di violenza. Non è da escludere che uno dei due sia morto per primo e che l'altro sia deceduto a seguito di un malore. Le salme sono state affidate ai familiari.