Orrore all’Arcella, due cadaveri in casa. Ipotesi omicidio suicidio

Notizia in aggiornamento

Tragedia lunedì pomeriggio nel quartiere Arcella, tra San Bellino e la Santissima Trinità, dove in un’abitazione di via Faggin sono stati rinvenuti i cadaveri di due persone. Secondo le primissime indiscrezioni si tratta di un uomo e una donna, fratello e sorella sulla cinquantina, Piermatteo e Donatella Rigon. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa che non li vedevano da diversi giorni. Non cogliendo movimenti in casa, è stato chiamato un altro fratello che avrebbe provveduto ad avvisare la polizia. Dentro l’appartamento i due corpi, ormai senza vita. Le prime ipotesi parlano di un possibile omicidio suicidio.