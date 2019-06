Shock in stazione: dodici "morti" avvolti dai teli bianchi all'esterno dell'ingresso

Dodici teli bianchi che avvolgono altrettanti corpi. E' quanto si sono trovati davanti mercoledì mattina i pendolari e i viaggiatori diretti in stazione per prendere il treno. L'installazione è dell'artista Andrea Dodicianni realizzata grazie ad avvocato di Strada Onlus - Padova, come è spiegato sulla pagina Facebook di Coalizione Civica.

Le polemiche

La sorta di Flash Mob che dovrebbe sensibilizzare sul tema degli sbarchi dei migranti e sulle morti in mare sta suscitando un forte dibattito sui social network. Coalizione Civica la definisce "toccante", mentre il senatore leghista Andrea Ostellari in un post su Facebook scrive: "Padova oggi si veglia così. Agli "artisti" che hanno realizzato questa pagliacciata solo poche parole: zero partenze=zero morti".