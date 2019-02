Cade con la bici nel canale a pochi metri da casa: 60enne muore per annegamento

Era ormai a poche decine di metri da casa sua. Ma il destino ha voluto che non ci arrivasse: Giuliano Bassan, pensionato 60enne di Codevigo, è morto per annegamento dopo essere caduto in un canale mentre era in sella alla sua bicicletta.

I fatti

È successo intorno alle ore 2.45 della notte tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio proprio a Codevigo, in via Quarrin: i vigili del fuoco di Piove di Sacco sono intervenuti insieme ai carabinieri della locale stazione e al Suem 118 per soccorrere l'uomo che, mentre stava rincasando in bicicletta, è caduto nel canale "Altipiano", che costeggia la strada. I pompieri sono scesi con una scala lungo la ripida sponda del canale riuscendo a recuperare l’uomo, che è stato issato fino al piano stradale: purtroppo però, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo per annegamento. Escluse al momento altre ipotesi, in quanto la bicicletta non presentava segni di danneggiamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudizaria per l'autopsia.