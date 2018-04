Piombino Dese, 18enne travolto e ucciso da un'auto pirata: alla guida c'era una 19enne

Tragedia a Piombino Dese: un diciottenne di Levada, Ihab Abouel Seoud, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata.

I fatti

L'incidente è avvenuto alle ore 23 circa di sabato 31 marzo in via Gattoeo, a Torreselle: il ragazzo, che lavorava in un ristorante di Trebaseleghe, sarebbe stato investito e sbalzato nel canale che costeggia la strada. Ed è proprio lì che è stato ritrovato dopo circa tre ore dal padre e dalla sorella, che erano andati a cercarlo in quanto non era ancora tornato a casa.

Trovato il "pirata", è una 19enne

Le indagini svolte dai carabinieri di Piombino Dese partendo dal pezzo di carrozzeria trovato sul luogo dell'incidente hanno consentito di trovare la persona alla guida dell'automobile: si tratta di una diciannovenne del posto, neopatentata. Ancora da stabilire se verrà arrestata o denunciata a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.