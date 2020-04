Cadavere nei bagni del centro commerciale: sulla morte c'è l'ombra della droga

Tragico rinvenimento lunedì sera nei bagni del centro commerciale Lando di Conselve.

Il ritrovamento

Subito dopo la chiusura del punto vendita, all'interno dei locali ad uso toilette dedicati ai clienti, è stato ritrovato il corpo esanime di un uomo. Immediata la segnalazione alla direzione che a sua volta ha allertato il 118 giunto sul posto con un'ambulanza e insieme ai carabinieri. Il personale sanitario nonostante i tentativi di rianimazione nulla ha potuto fare per salvare la vittima, successivamente identificata in Silvio Battistella, 36enne di Bagnoli di Sopra.

Le indagini

Decretato il decesso e informata l'autorità giudiziaria, al termine dei lunghi rilievi la salma è stata trasferita all'obitorio di Padova dove sarà sottoposta a ulteriori accertamenti per chiarire la causa della morte. Nel bagno i carabinieri hanno repertato una siringa usata e un involucro di plastica contenente evidenti tracce di stupefacente. Il sospetto è dunque che Battistella abbia raggiunto la toilette per poi iniettarsi della droga che gli avrebbe procurato un'overdose e un malore risultato fatale. Al momento si tratta di un'ipotesi, per quanto suffragata da elementi forti. Sarebbe invece esclusa la morte violenta legata all'azione di terze persone. Proseguono a ritmo serrato le indagini per chiarire i dettagli della drammatica vicenda e per verificare la presenza di eventuali testimoni.