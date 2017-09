Colto da malore in bicicletta: 70enne si accascia e muore lungo la strada

Approfondimenti Ciclista colto da malore in bici si accascia e muore a Conselve

Sabato mattina, intorno alle 7, stava transitato in bici lungo la Ss 16 Adriatica quando, all'altezza del km 34 ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

INUTILI I SOCCORSI.

Per l'uomo, un 70enne del posto non c'è stato nulla da fare. I sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Este.