Dramma della solitudine: giovane stroncata in casa, era morta da giorni

La scoperta del cadavere risale alla mattinata di venerdì, quando nell'abitazione di Cavino nel comune di San Giorgio delle Pertiche sono scattate le operazioni per soccorrere V.M.

Il ritrovamento

Ben presto si è però capito che nulla si sarebbe potuto fare per lei. Viste le condizioni del corpo il medico di turno ha infatti decretato che il decesso risalirebbe a diverse ore prima, forse addirittura un paio di giorni. Una morte su cui solo l'eventuale autopsia potrà fare luce e che per ora ha lasciato intravvedere il sospetto di un'overdose, anche se non si sa al momento quale sostanza avrebbe potuto stroncarla.

Le indagini

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno identificato la vittima e provveduto ad avvisarne i parenti. Operazione che ha richiesto diverse ore perché pare che i genitori non vivessero nella stessa abitazione dove la ragazza, di origine napoletana, si era trasferita dopo anni vissuti in Friuli. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno dell'appartamento gli inquirenti si sono concentrati sulla ricerca di eventuali prove dell'abuso di stupefacenti o farmaci.