Cadavere in stazione: accanto ai binari c'è un uomo senza vita. Mistero sulla morte

Notizia in aggiornamento

Drammatico ritrovamento poco dopo le 6 di venerdì nei pressi della stazione ferroviaria di Monselice. Alle autorità è stato segnalato il corpo senza vita di un uomo, poi identificato in un italiano di 38 anni residente nella zona. Il cadavere giaceva lungo i binari e sul posto si sono precipitati gli agenti della Polfer con il medico legale che a metà mattina stavano ancora eseguendo i rilievi del caso dopo aver informato il magistrato di turno. Nulla da fare per la vittima, di cui è stata dichiarata la morte. Il mistero invece al momento riguarda le cause di quest'ultima: di certo non si tratta di un investimento da parte di un convoglio, ma gli inquirenti escluderebbero parimenti la pista del gesto volontario.