Trovato morto dal figlio: era caduto in casa e sembrava stare bene, poi la tragedia

Sabato era caduto a terra, ma la disavventura sembrava essersi risolta dopo qualche lieve medicazione. Invece domenica mattina il figlio lo ha trovato esanime a letto e a ucciderlo sarebbe stata proprio quella fatale scivolata.

L'incidente

Vittima dell'infortunio mortale è Antonio Favaretti, 70enne italiano residente in via dall'Arzere all'Arcella. L'anziano, che viveva insieme al figlio, nella giornata di sabato aveva subito un piccolo incidente domestico cadendo a terra all'interno del suo appartamento. A quanto raccontato dal figlio era stato prontamente soccorso proprio dal parente e nonostante il grande spavento nel giro di poco tempo sembrava essersi ripreso. Apparentemente non aveva riportato ferite e appariva lucido, perciò l'imprevisto sembrava del tutto superato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovamento

Favaretti sabato sera si è coricato a letto per la notte, ma la mattina seguente non si è alzato. Quando il figlio ha raggiunto la camera ha trovato il genitore disteso ed esanime. A nulla sono valsi i tentativi del personale medico per rianimare l'anziano e non si è potuto far altro che constatarne la morte. Nell'appartamento di via dall'Arzere sono intervenuti anche i carabinieri di Padova Principale incaricati dei rilievi. A loro è toccato il compito di informare l'autorità giudiziaria che, data l'assenza di segni di violenza sul corpo attribuibili a terze persone, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. La causa del decesso è infatti stata attribuita agli esiti della caduta, che avrebbe provocato dei traumi non visibili ma rivelatisi fatali.