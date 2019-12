Dramma in periferia, in casa c'è un cadavere. Accanto al corpo alcune siringhe

Tragico rinvenimento nel pomeriggio di martedì nel quartiere Voltabarozzo. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il ritrovamento

La vittima è un uomo italiano di 53 anni di cui al momento non sono state rese note le generalità. Il cadavere è stato trovato all'interno di un'abitazione privata di via Tribuno, estrema periferia sud del capoluogo. Quando i sanitari del Suem e gli agenti della questura sono arrivati sul posto è stato chiaro che per la vittima non c'era più nulla da fare. Dopo averne decretato il decesso, è stato disposto l'affidamento della salma all'autorità giudiziaria che con tutta probabilità disporrà ulteriori analisi sul cadavere per accertare la causa della morte.

I sospetti

Non si può infatti escludere che il tragico epilogo sia legato all'abuso di stupefacente. Al momento si tratta solo di un sospetto, suffragato però dal ritrovamento accanto al corpo di due siringhe e una bustina contenente della sostanza sospetta che sarà analizzata in laboratorio. A far propendere per l'ipotesi dell'overdose che potrebbe aver causato al 53enne un malore fatale sarebbe anche il passato della vittima, che aveva precedenti penali per reati legati allo spaccio.