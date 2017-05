Il fratello non risponde, scatta l'allarme: 62enne trovato morto in casa

Nel tardo pomeriggio di giovedì, un 62enne di Rovolon è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

MORTO. A dare l'allarme è stato il fratello che non lo sentiva da mercoledì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo soffriva di problemi di cuore e la morte è avennuta a seguito di infarto.