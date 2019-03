La vacanza finisce in dramma: cinquantenne padovano annega sul mar Rosso

Notizia in aggiornamento

Cauzzo, cinquantenne rappresentante orafo, è annegato nella giornata di mercoledì a Marsa Alam in quello che sembrerebbe un tragico incidente. Non si può però escludere l'ipotesi del malore improvviso.

Il recupero del corpo

La notizia è stata diffusa oggi, dopo che il Ministero degli affari esteri all'ambasciata italiana de Il Cairo ha informato i carabinieri della compagnia di Cittadella, a cui è spettato il compito di avvisare la famiglia. Cauzzo viveva a San Giorgio in Bosco con i genitori, sconvolti dalla notizia. Il cadavere sarebbe stato recuperato in mare, al largo della spiaggia di Marsa Alam sul mar Rosso, dove il cinquantenne da qualche giorno si trovava in vacanza. Malore o incidente, è troppo presto per avere una risposta definitiva.

Tempi lunghi per il rientro in Italia

«Era un ragazzo d'oro, una persona sempre gentile e disponibile» racconta il sindaco Renato Miatello che lo conosceva bene «Aveva molti hobby e praticava diversi sport tra cui la pesca e il nuoto, aveva anche portato con sé la muta da sub per fare le immersioni, perciò non era uno sprovveduto. Pare sia stato vittima di un tragico incidente, ma le informazioni sono ancora frammentarie». La salma dell'uomo, che sarebbe deceduto per annegamento, è stata recuperata e trasferita all'obitorio. Non si sa ancora se verrà sottoposta ad autopsia e per il rimpatrio sarà necessario attendere almeno cinque giorni.