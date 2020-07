Morto in crociera, la procura archivia ma la famiglia chiede nuove indagini

Il pubblico ministero Marco Brusegan ha chiesto l’archiviazione per la morte di Matteo Sartori, giovane di 33 anni originario di Piove di Sacco e residente a Fossò (Ve) deceduto il 12 settembre scorso a Padova in seguito ad una caduta accidentale avvenuta all’interno della Msc Crociere mentre si trovava al largo delle coste albanesi.

Famiglia si oppone

Per il pubblico ministero, che ha sottoposto il caso al medico legale veneziano Antonello Cirnelli, non ci sarebbero colpe da registrare nei confronti dei medici albanesi che hanno avuto in carico il ragazzo, né dei medici padovani che hanno prestato le ultime cure prima del decesso. La famiglia del ragazzo tutelata dall’avvocato Omar Bottaro, non si ferma qui. Il legale non vuole commentare la disposizione del pm ma fa sapere che con ogni probabilità chiederà l’opposizione all’archiviazione davanti al gip.

Emofobia

Allo stato dei fatti non sarebbero state acquisite le cartelle cliniche e il piano generale della sicurezza della Msc, questi i motivi che spingeranno la famiglia a chiedere ulteriori indagini. Matteo, insieme alla fidanzata Sonia Marcato, si trovava in vacanza sulla nave quando una sera a cena si è tagliato il dito con un crostaceo. Il giovane ha lasciato la compagna dicendo di voler andare in cabina a prendere un cerotto, ma lungo il tragitto è caduto giù da una scala. Matteo soffriva di emofobia, una forte paura del sangue che probabilmente gli ha fatto perdere i sensi. Il giovane è stato trovato da una hostess che ha messo in moto i soccorsi. Portato prima a Durazzo e poi a Tirana, Matteo è stato portato in ospedale a Padova, ma per lui non vi erano più speranze.