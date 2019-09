Si è spento Dino Gusella, ex segretario del Pci e suocero dell'assessore Micalizzi

Decine di messaggi di affetto e condoglianze alla famiglia hanno accompagnato la notizia della morte di Dino Gusella, 66 anni e un passato di primo piano nella politica locale.

Una vita di impegno politico e sociale

Dino si è spento la notte tra lunedì e martedì all'ospedale di Padova, dove era ricoverato. Nato e cresciuto a Voltabarozzo, vi ha sempre vissuto anche dopo il matrimonio con Nicla che gli ha dato la figlia Elisa, moglie dell'assessore comunale Andrea Micalizzi. Da sempre molto impegnato nella politica e nel sociale, nel quartiere e in città tanti lo ricordano come segretario della sezione di Voltabarozzo del Partito Comunista Italiano e del Partito Democratico della Sinistra, carica che ha ricoperto fino a una decina d'anni fa. L'iscrizione al Pci risale però a molti anni prima, come pure l'iscrizione all'Anpi di cui era particolarmente fiero. Immancabile agli appuntamenti del Partito Democratico, spesso lo si vedeva dare una mano alle feste e alle manifestazioni. All'impegno politico infatti Gusella ha sempre unito quello nel sociale, che lo ha portato a prestare servizio come volontario alla cooperativa Progetto Gulliver. Lascia la moglie Nicla, la figlia Elisa con il marito Andrea e l'amatissima nipotina.