É morto don Bruno Gallato: il corpo ritrovato in casa, non dava notizie da giorni

L'annuncio in una nota emanata dalla diocesi di Padova. L'anziano sacerdote è stato ritrovato dalle forze dell'ordine nella sua casa di Camposampiero.

L'allarme

Per due giorni non ha avuto contatti con i familiari e i conoscenti che lunedì 21 maggio, preoccupati per l'assenza prolungata, hanno chiamato i carabinieri e sono arrivati davanti all'abitazione di Villanova, frazione in cui Gallato aveva prestato servizio per diversi anni.

Il ritrovamento

All'interno dell'appartamento dove il 90enne si era ritirato a vita privata, il corpo ormai senza vita di don Bruno. Da subito è stato chiaro che l'uomo fosse deceduto per cause naturali e che i soccorsi sarebbero stati inutili. Da chiarire se si sia trattato di un malore, anche se il parroco sembrava in buona salute e domenica aveva celebrato come di consueto la messa. Nelle prossime ore la diocesi renderà pubblica la data delle esequie.