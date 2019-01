Novarese muore dopo un incidente in una piscina termale

Ha avuto un incidente in una piscina termale ed è rimasta a lungo in coma, fino a che non ce l'ha fatta.

La vicenda

Anna Tessarin, 71 anni, di Bellinzago, lo scorso 8 dicembre si trovava ad Abano Terme, in provincia di Padova, con la famiglia. La pensionata alloggiava all'hotel Columbia, dove ha avuto un incidente le cui cause non sono ancora chiare: la donna è rimasta troppo a lungo sott'acqua prima che qualcuno si accorgesse della situazione e la soccorresse. Fin da subito le sue condizioni era parse critiche ed era stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Abano Terme.

Omicidio colposo

La famiglia ha poi deciso di trasferirla all'ospedale Maggiore di Novara, dove la donna è deceduta il 23 gennaio, senza mai riprendere conoscenza. Il pubblico ministero di Padova, Silvia Golin, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cui è stato iscritto il titolare dell'hotel.