Muore a 14 anni stroncato da una grave forma di tumore, addio a Federico Longhin

E' morto a soli 14 anni a causa di un tumore. Come riporta il mattino di Padova, Federico Longhin, domenica ha chiuso gli occhi per sempre, dopo due anni trascorsi a lottare contro una malattia che concede poche speranze. Federico avrebbe voluto frequentare il liceo Fermi dopo le scuole medie, ed è il motivo per cui da ieri mattina la sua foto e la data del funerale sono appesi all'ingresso della scuola. Avrebbe voluto anche continuare a vestire la casacca della Virtus Basket, dove ha giocato come guardia nella categoria Under 13.

IL FUNERALE.

Federico abitava in via dei Mille nel quartiere San Giuseppe ma la famiglia frequentava la parrocchia della Madonna Incoronata alla Sacra Famiglia. Il quartiere intero piange per la morte di questo ragazzo. L'ultimo saluto a Federico verrà dato venerdì alle 10.30 partendo dall'ospedale civile per la chiesa parrocchiale della Madonna Incoronata, dove potranno andare tutti gli amici, gli ex compagni di squadra, i parenti e le persone che l'hanno amato.