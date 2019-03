Dramma in casa: morto il padre, gravi mamma e figlio. Potrebbe essere monossido

I primi riscontri farebbero propendere per un'intossicazione da monossido di carbonio, anche se le analisi e la dinamica della vicenda sono ancora al vaglio di carabinieri e pompieri.

Le vittime

A perdere la vita è stato Lauro Santato, 55 anni, trovato nella casa di famiglia dove viveva con moglie e figlio in via Galvan a Piacenza d'Adige. I soccorsi sono scattati alle 12 di giovedì grazie alla segnalazione di alcuni parenti che non avevano notizie delle tre persone. All'arrivo dei carabinieri è stata aperta la porta scoprendo per primo il corpo della donna riversa sul pavimento della cucina. Era in condizioni disperate, respirava a fatica. In una camera da letto giaceva il figlio ventiduenne anch'egli fortemente sofferente e svenuto, mentre nella camera matrimoniale si trovava l'uomo. Provvidenziale l'intervento dei militari, che hanno praticato il massaggio caridaco a madre e figlio tenendoli in vita fino all'arrivo dei sanitari. Mentre i paramedici caricavano la donna sull'elicottero per trasportarla in massima urgenza a Padova, il ragazzo è invece stato stabilizzato e portato in ambulanza a Schiavonia. Per il padre non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione il medico non ha potuto che dichiararne il decesso.

Le ipotesi

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che dai primi accertamenti hanno rilevato nell'appartamento una quantità di monossido di carbonio superiore alla norma. Si è dunque pensato che una perdita, causata probabilmente da un malfunzionamento della caldaia, possa aver saturato l'aria e portato prima allo stordimento dei tre familiari e poi al decesso dell'uomo. Tesi avvalorata anche dall'assenza di segni di violenza o di disordine in casa, che farebbe escludere responsabilità di terze persone. Per il momento si tratta solo di ipotesi, mentre gli accertamenti da parte dei tecnici procedono per far luce sulla vicenda.