Muore durante le vacanze di Natale in Carnia, malore per un 56enne padovano

Un uomo residente a Padova, ma originario di Venezia, è morto improvvisamente durante una vacanza in Friuli. Come riporta il Gazzettino, Lucio Malfè, 56 anni, è rimasto vittima di un malore mentre trascorreva qualche giorno in montagna durante le Feste. Ha perso la vita la vigilia di Natale, in tarda mattinata, mentre si trovava ospite in una casa soggiorno di Paluzza, in Carnia.

LA DINAMICA.

Il cinquantenne all'ora di pranzo si è accasciato a terra ed è svenuto senza più riprendere conoscenza. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri con una ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.