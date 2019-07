Folgorato nel garage di casa, la moglie lo trova morto. Inutili i soccorsi

Notizia in aggiornamento

Ennesima tragedia nel lunedì nero padovano che ha registrato tre morti violente. Dopo gli incidenti stradali, una tragedia fra le mura domestiche ha sancito la fine di un 62enne di San Martino.

L'incidente

L'uomo, pensionato, viveva con la moglie in viale dei Martiri, nel centro della frazione Campagnalta. Nel pomeriggio è sceso in garage dove teneva gli attrezzi per eseguire alcuni lavoretti. Solo attorno alle 16 la donna, non sentendolo, è andata a cercarlo trovandosi davanti una scena straziante. Il marito giaceva riverso, accanto al corpo c'era ancora il trapano che aveva tentato di utilizzare.

I soccorsi

La compagna ha allertato il 118 che ha fatto alzare anche l'elisoccorso nel tentativo di salvare il 62enne. Giunti sul posto però non hanno potuto che dichiararne il decesso. Secondo quanto ha potuto accertare il medico del Suem, la morte sarebbe avvenuta per folgorazione, provocata proprio dal trapano che avrebbe trasmesso la scarica letale alla mano destra. Ipotesi accolta anche dal magistrato di turno, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari per l'organizzazione dei funerali. Gli accertamenti sono stati curati dai carabinieri di San Martino.