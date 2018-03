I parenti non lo vedono da giorni, trovato senza vita all'interno della sua abitazione

Da tempo non lo vedevano e hanno dato l'allarme, trovandolo senza vita all'interno della sua abitazione.

Il ritrovamento

Il ritrovamento in un appartamento di via Don Sturzo a Pontelongo: sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno trovato il corpo senza vita Lorenzo Lorenzon, di 58 anni. L'uomo è morto per cause naturali.