Titolare stroncato da un malore in azienda: i soccorsi disperati non bastano a salvarlo

Tragedia nella serata di lunedì in via Vittorio Veneto a Villa del Conte.

Il malore

Poco prima della chiusura della sede di New Idea Moda, ditta che produce e commercia all'ingrosso capi di abbigliamento, il titolare di 69 anni ha accusato un improvviso malore. L'anziano si è accasciato dolorante e nonostante le altre persone presenti abbiano immediatamente allertato il 118 che ha fatto correre sul posto un'ambulanza, tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

La vittima

I sanitari non hanno potuto far altro che decretare il decesso, accertando che a provocarlo era stato un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto per cause naturali. La vittima è Roberto Gallo, imprenditore residente a Santa Giustina in Colle. Nella sede aziendale sono giunti anche i carabinieri che hanno informato l'autorità giudiziaria la quale a sua volta ha disposto che la salma venisse affidata ai familiari per l'organizzazione delle esequie che, data l'allerta sanitaria in atto, saranno celebrate in forma strettamente privata.