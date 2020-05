«Mi sento male», poi il silenzio. Docente quarantenne rinvenuto senza vita in casa

Un malore sarebbe la causa della morte di Matteo Griggio, padovano di 43 anni recuperato ormai senza vita giovedì in tarda serata nel suo appartamento.

L'allarme

Il personale medico e la polizia sono intervenuti poco dopo le 22 in un'abitazione della periferia sud del capoluogo su richiesta di una donna. Quest'ultima aveva chiesto aiuto poiché si trovava davanti alla porta di Griggio, che aveva raggiunto dopo una telefonata preoccupante. Circa un'ora prima il 43enne le aveva infatti comunicato di non sentirsi bene. La conoscente aveva quindi deciso di fargli visita ma Griggio non aveva risposto né al telefonino né al campanello.

Il ritrovamento

Una volta entrati in casa i soccorritori lo hanno trovato esanime sul pavimento e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Dichiarato il decesso, i primi accertamenti non hanno rinvenuto segni di violenza sul corpo né della presenza di terze persone nell'appartamento. Si propende dunque per un fatale malore che avrebbe causato la morte naturale. La risposta definitiva arriverà con l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. La vittima lavorava come docente all'interno dell'Università di Padova.