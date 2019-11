Cadavere in un parcheggio del centro: è un uomo, probabile il malore fatale

Notizia in aggiornamento

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di martedì lungo via Fra Paolo Sarpi, nella zona della stazione di Padova.

L'intervento

In un'area adibita a parcheggio, non lontano dall'intersezione con via Zancan e il Parco delle Mura, alcuni passanti attorno alle 16.30 avrebbero segnalato la presenza di una persona riversa a terra. L'allarme ha fatto intervenire sul posto un'ambulanza del Suem, che tuttavia nulla ha potuto fare per rianimare quello che, dalle prime informazioni, risulta essere un soggetto di sesso maschile. Accertato il decesso, è stata richiesta la presenza della polizia, ancora al lavoro per determinare i contorni della drammatica vicenda. Le primissime ipotesi vorrebbero la causa della morte riconducibile a un malore fatale che avrebbe stroncato l'uomo, mentre sarebbe escluso il gesto violento. La zona poi richiama inevitabilmente alcuni episodi simili, che in passato avevano coinvolto persone tossicodipendenti. Al momento però determinare la precisa origine del decesso risulta ancora prematuro.