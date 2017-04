Trovato morto all'interno della stazione ferroviaria: 36enne stroncato da overdose

E' stato rinvenuto senza vita sabato sera attorno alle 19.30 presso lo scalo ex 230 in stazione ferroviaria a Padova.



MORTO. L'uomo, un 36enne di origine marocchina, è stato rinvenuto nello scalo ferroviario, in una zona interdetta al traffico, dalla Polfer. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe morto di overdose.