Sentono un tonfo sulla tromba delle scale dell'appartamento, morto un 50enne

Un tonfo sulla tromba delle scale e immediatamente i residenti hanno dato l'allarme ai carabinieri e al pronto soccorso per fare luce su quanto accaduto.

La morte

L'episodio nella notte tra sabato e domenica all'interno di un appartamento di via Aspetti a Padova dove un uomo di 50 anni è stato ritrovato senza vita ai piedi della tromba delle scale della residenza. Un volo dal terzo piano che non gli ha lasciato scampo: inutile, infatti, l'intervento degli uomini del Suem che hanno solo potuto constatarne la morte. I carabinieri stanno indagando per stabilire le cause di quanto accaduto: al vaglio sia l'ipotesi del suicidio che quella della morte accidentale.