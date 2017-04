Malore fatale per una sessantenne a Padova una visita di controllo: inutili i soccorsi

Un sessantunenne marchigiana di Senigallia è stata colta da un malore che le è costato la vita. La donna si trovava a Padova con il figlio per fare delle visite di controllo e allogiava in una struttura ricettiva di via Falloppio.

SOCCORSI. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del Suem 118. Sul posto anche la polizia.