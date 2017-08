Padovano collassa all'improvviso, cade e muore sulla spiaggia di Sottomarina

Non c'è stato nulla da fare sabato mattina per un padovano collassato mentre si trovava in acqua sul litorale di Sottomarina, all'altezza della torretta 6, nell'area tra gli stabilimenti Splash e Minerva. La segnalazione verso le 11 da parte di alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena, con i bagnini che si sono immediatamente precipitati in soccorso del malcapitato. L'uomo, crollato a pochi metri dalla riva, è stato recuperato già privo di sensi e portato sul bagnasciuga nel tentativo di salvarlo.

I SOCCORSI. A quel punto gli sono state praticate le tutte le manovre di rianimazione del caso, sia da parte del personale della spiaggia che degli operatori sanitari del 118 accorsi subito dopo. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e l'uomo è deceduto. Si tratta di una persona apparentemente di mezza età, ma le operazioni di identificazione, in carico agli uomini della capitaneria di porto di Chioggia, sono ancora in corso. Pare infatti che si trovasse in spiaggia da solo, motivo per cui non sono state rintracciate per ora persone in grado di aiutare a dare un nome al poveretto. Indagini in corso anche per stabilire con certezza le cause del decesso.