Vicini sentono un forte odore provenire dal suo appartamento: anziano trovato senza vita

I vicini hanno sentito un forte odore provenire dall'interno della sua abitazione di via Rovigo a Padova e hanno subito dato l'allarme.



MORTO. A scoprire il corpo dell'uomo, il 68enne Perelli Alberto, i vigili del fuoco e la polizia accorsi sul posto. L'anziano si trovava riverso sul pavimento in posizione prona e in avanzato stato di decomposizione. Immediatamente le forze dell'ordine hanno contattato i familiari che hanno confermato come l'uomo da tempo soffrisse di diabete e come fosse stato colpito solo 6-7 mesi fa da un ictus cerebrale.