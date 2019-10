Tragedia vicino alla chiesa: stroncato da un malore mentre viaggia in bicicletta

Mattinata tragica a Schiavonia, frazione di Monselice, dove un 60enne di Villa Estense è morto in seguito a un malore.

Il decesso

Sarebbe stato, secondo quanto accertato dal personale medico, un edema polmonare acuto a stroncare Romeo Legnaro. Il pensionato poco prima delle 8 averebbe raggiunto in bicicletta la zona della chiesa di Schiavonia e, all'altezza di via Carraro, si sarebbe sentito male. A segnalarne la presenza sarebbero stati dei passanti che hanno allertato il Suem, ma all'arrivo dei sanitari nonostante le manovre mediche nulla si è potuto fare per salvare l'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Este cui è spettato il compito di avvertire i familiari. Nessun dubbio sulla causa naturale del decesso, tanto che l'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai parenti per l'organizzazione delle esequie.