Dramma la notte di Natale: stroncato da un malore nel cortile di casa

Tragedia la notte di Natale nella Bassa dove un uomo è stato trovato senza vita all'esterno della sua abitazione. La vicenda

Si è sentito male nel cuore della notte: poco prima dell'una Sandro Todesco, 53enne residente ad Agna, sarebbe uscito in giardino, probabilmente per prendere aria avvertendo alcuni dolori preoccupanti. Poco dopo è stramazzato a terra stroncato da un malore. Il condizionale è d'obbligo: se non c'è dubbio che che la morte sia sopraggiunta per cause naturali, sulle ultime ore di vita dell'uomo stanno ancora indagando i carabinieri. Il 53enne è stato soccorso dal personale medico che ha tentato una disperata e inutile rianimazione. Ogni tentativo è stato inutile: per l'uomo non c'era più nulla da fare.

I rilievi

Sul luogo del dramma, in vicolo Sorgaglia, è stato dichiarato il decesso, con tutta probabilità dovuto a un arresto cardiocircolatorio. I militari stanno ricostruendo la storia clinica della vittima, anche se dalle prime indiscrezioni pare che il malore sia stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Al termine dei rilievi la salma è stata ricomposta e affidata al carro funebre. L'imporvvisa scomparsa di Sandro, molto conosciuto in paese e che lascia l'anziana madre, ha sconvolto l'intera comunià di Agna.