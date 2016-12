Infortunio sul lavoro a Santa Giustina in Colle: muore colpito dalla benna dell'escavatore

Colpito alla testa dalla benna di un escavatore, un uomo è morto giovedì mattina, in via San Francesco, a Santa Giustina in Colle, dove sono in corso dei lavori stradali all'altezza dell'ingresso del cimitero.

MANOVRA DEL FIGLIO. L'infortunio sul lavoro si è consumato poco prima delle 11. Vittima un 56enne di Piazzola sul Brenta, Mario Guadagnin, titolare di una ditta di asfaltature e movimentazione terra. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che sia stato colpito a seguito di una manovra della ruspa da parte del figlio, che si trovava con il padre nel cantiere e che non si sarebbe accorto della presenza del genitore. Il trauma riportato al capo gli è stato fatale e il 56enne è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118 accorsi sul posto. Accertamenti sulla vicenda sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal. Il mezzo e il cantiere sono stati sequestrati per i rilievi di rito.