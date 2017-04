Addio a Sasha, piccolo guerriero: aveva combattuto per l'adozione e contro la malattia

Si spento a soli 10 anni, vinto da un cancro contro il quale stava combattendo da 4 anni. Sasha, il bimbo "conteso" dai due papà, quello naturale che vive in Russia e quello italiano, secondo marito della mamma del piccolo, ha sorriso l'ultima volta domenica, circondato dall'affetto di Carlo Arcaro - l'uomo che aveva sposato sua madre, deceduta nel 2013, e che aveva lottato allo stremo delle forze anche dentro le aule di tribunale per far restare con lui in Italia quel bambino e poterlo curare -, della nonna Vilma, dei volontari di Team For Children e del personale ospedaliero del San Bortolo di Vicenza e dell'Oncoematologia pediatrica di Padova.

ADDIO A SASHA, IL "BIMBO CONTESO". Sasha non ha mai smesso di sorridere. Nonostante la perdita improvvisa della madre, nonostante la scoperta della malattia e il dentro e fuori dagli ospedali, nonostante le battaglie giudiziarie per ottenere, com'è stato, di restare con papà Carlo, fino alla fine. E poi era un grande fan del Milan e adorava Star Wars: " Voi avete imparato a conoscerlo come Anakin, perché così ha scelto di farsi chiamare quando ci siamo conosciuti e Alessandro 'Michelangelo' ed io abbiamo raccontato la sua storia a Le Iene nel marzo del 2016 - scrive in un post su Facebook, Giovanna Nina Palmieri - allora era un 'bimbo conteso' e la sua identità andava protetta nonostante lui volesse tantissimo 'farsi vedere in tv' e dire a tutti voi 'io ci sono e il mio posto è qui, non in Russia'. Il vero nome di Anakin è Alexander, Sasha per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Purtroppo Sasha ci ha lasciato. E papà Carlo, questo uomo incredibilmente forte, straordinario, ironico, vuole che voi sappiate che è stato un bambino felicefelicissimo, coraggiosocoraggiosissimo e che fino all'ultimo la sua 'pellaccia dura' ha combattuto. Vuole che anche voi abbiate la fortuna di godere della sua bellezza. Carlo dice che se ne è andato con il suo immancabile sorriso e solo perché 'si era proprio rotto le balle'".

I FUNERALI. L'ultimo saluto al piccolo Sasha verrà dato alle 16 di giovedì nella chiesa di Lanzè, frazione di Quinto Vicentino (Vicenza).