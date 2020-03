Dramma nella notte: trovato morto a 29 anni in un terreno in campagna

Tragico ritrovamento nella notte in località Campagnola, frazione del comune di Brugine, dove è stato recuperato il corpo esanime di un ragazzo italiano.

Il recupero

La vittima è F.F., 29 anni, di professione rappresentante. Il giovane è stato trovato nelle ore fra giovedì e venerdì dai carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione insieme al personale medico del Suem. In un terreno agricolo lungo via del Cimitero, alle porte della frazione, è stata rinvenuta e recuperata la salma. Nulla è stato possibile fare per salvare il 29enne, di cui è stato decretato il decesso. Informata l'autorità giudiziaria, il corpo è stato ricomposto e trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale di Piove di Sacco e messo a disposizione dei familiari per l'organizzazione delle esequie. Gli accertamenti condotti dai militari hanno appurato che si sarebbe trattato senza dubbio di un gesto estremo di natura volontaria, escludendo l'intervento di terze persone.