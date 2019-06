Vola dal terzo piano e si schianta in giardino: cadavere scoperto da un vicino

Era arrivato in città solo da pochi giorni per lavoro. Ha trovato la morte sul cemento del cortile di un palazzo in zona San Giuseppe. É morto sul colpo il marocchino 41enne, troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

L'allarme

Sono da poco passate le 2.30 di giovedì quando un uomo chiama la centrale di polizia. Vive al civico 5 di via Valeggio e quel che ha appena visto affacciandosi dal balcone non lo dimenticherà mai. Pochi minuti prima aveva sentito un forte tonfo sordo: si è sporto e sul cemento vicino all'ingresso ha visto la sagoma immobile di un uomo. L'intervento tempestivo non è servito a salvarlo. Lo straniero è morto sul colpo.

I rilievi

A terra è rimasto solo un lago di sangue mentre venivano eseguiti i rilievi del caso prima di trasferire la salma all'obitorio. Si trattava di un 41enne marocchino, regolarmente residente nella Bergamasca. Si era momentaneamente trasferito a Padova con altri sei colleghi per lavorare a un cantiere nel comune di Selvazzano. L'appartamento al terzo piano di via Valeggio, ora sotto sequestro, era stato affittato dalla ditta edile che ha assunto gli operai. In casa c'erano due italiani, un tunisino e tre marocchini, tutti con regolar permesso di soggiorno.

Le ipotesi

Dalle prime informazioni raccolte dalla squadra mobile, gli operai hanno dichiarato di essere andati a letto come ogni giorno e di non essersi accorti di nulla fino all'arrivo degli agenti. Al momento sembra esclusa l'ipotesi dell'omicidio: per gli inquirenti si tratterebbe di un suicidio o un tragico incidente. Il condizionale è però d'obbligo perché le indagini sono ancora in corso.