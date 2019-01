Investimento mortale in stazione, treni in tilt: ritardi fino a tre ore su tutta la linea

Notizia in aggiornamento

La circolazione ferroviaria su tutta la linea Padova-Brescia è sospesa dal primo pomeriggio con inevitabili disagi. All'origine del disservizio ci sarebbe l'investimento di una persona avvenuto, secondo le prime indiscrezioni, alla stazione di Mestrino alle 14.50. Sono attualmente in corso verifiche e indagini da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.

Trenitalia

I treni hanno subito ritardi fino a 180 minuti e per sopperire alla loro mancanza in alcune tratte è stato istituito un sevizio di autobus sostitutivi. In una nota Trenitalia fa sapere che dalle 16.50 sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria fra Padova e Vicenza. Alle ore 16.20 è stata riattivata la circolazione su un solo binario, a senso unico alternato, fra Padova e Grisignano, con ritardi fino a 120 minuti.