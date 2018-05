Pensionato trovato morto in casa: richiesta l'ispezione medico legale sul corpo

Il corpo, recuperato all'interno dell'abitazione nel quartiere Arcella, è stato affidato al medico legale per ulteriori accertamenti.

L'intervento

Lo hanno trovato in casa, ormai privo di vita, mercoledì pomeriggio. Ad allertare le forze dell'ordine la segnalazione dei parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartamento.

L'ispezione cadaverica

Aperta la porta, si è concretizzata l'ipotesi peggiore: per Luciano Troisio, pensionato 80enne, non c'era più nulla da fare. A niente è valso l'arrivo dei sanitari, che hanno potuto solo constatarne il decesso e anticipare che sembra essersi trattato di una morte per cause naturali. Anche se i dubbi sono pochi, per avere la certezza dell'origine del decesso il corpo è stato affidato all'istituto di medicina legale dell'ospedale cittadino, che effettuerà una visita esterna prima di dare il nulla osta per l'organizzazione dei funerali.