Il cane fiuta che qualcosa non va, lei chiama la polizia: trovato senza vita il vicino di casa

Da tempo non aveva più notizie del vicino di casa 74enne e il comportamento del suo cane, nell'ultima circostanza, l'ha particolarmente allarmata tanto da allertare la polizia.



LA SCOPERTA. E infatti giovedì pomeriggio gli agenti, dopo aver bussato in via Malaspina a Padova nell'appartamento dell'uomo, originario di Pontebba (Udine) e non aver ricevuto risposta, gli agenti e i vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'abitazione da una finestra e lo hanno trovato senza vita in camera da letto. La morte risaliva a tre o quattro giorni prima. A destare particolarmente allarme nella donna il comportamento del suo cane che di ritorno dalla passeggiata si era soffermato davanti la porta dell'abitazione dell'anziano, fiutando probabilmente che qualcosa di spiacevole era accaduto.