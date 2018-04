Aperitivo silenzioso in via San Fermo. La consigliera Mosco: "L'amministrazione non aiuta chi investe qui"

Protesta in via San Fermo. Si è scelta la via del brindisi silenzioso, in piena via San Fermo, per protestare contro la negata autorizzazione di poter porre dei tavoli e dei plateatici in una zona davvero centrale della città. Con i commercianti la consigliera Eleonora Mosco di Forza Italia che si è fatta portavoce della protesta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...