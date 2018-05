La Mosco: "Via Cairoli è zona contesa tra bande di criminali. A pagarne le conseguenze sono i residenti"

L'ex vice sindaco ed assessore al commercio, Eleonora Mosco, nel tardo di pomeriggio di mercoledì 2 aprile, si è recata in via Cairoli per constatare con i propri occhi quale sia la situazione nell'area adiacente la stazione. "Ho dovuto andarmene, mi sono anche spaventata". Così nel pomeriggio di giovedì 3 ci siamo offerti di accompagnarla in quella stessa via. Con i suoi immancabili fogli di appunti ha ripercorso con noi, passo dopo passo, Via Cairoli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sbagliato chiudere la strada"

"La scelta - ha spiegato la consigliera Eleonora Mosca - di chiudere al traffico questa strada non è affatto corretta. Quando sono venuta a fare quel giro, la prima cosa di cui mi sono accorta è che ci sono auto che rimangono incastrate nella via, convinte di potere uscire. Poi chiaramente c'è anche il problema delle volanti che non possono accedere alla strada, visto che hanno messo quei panettoni di pietra per impedire il passaggio delle auto". Che cosa è successo quando sei venuta a fare quella perlustrazione? "E' accaduto che, oltre a essere osservata per tutto il tempo, a un certo punto ho proprio avvertito un senso di insicurezza perché non solo mi guardavano ma hanno cominciato ad insultare, a gridare verso di me. Come sta accadendo oggi, dopo che passiamo, ci fanno gestacci, ci osservano con attenzione".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La critica a Lorenzoni

"Quello che dice il vice sindaco - va decisa la Mosco - è assolutamente sbagliato. Come si può dire che questo problema si risolve con una nuova illuminazione? E poi, far stare aperti certi esercizi commerciali in questa zona produce un effetto assolutamente contrario. Da solo sponda a chi delinque qui, che trova così un luogo dove ripararsi e fare base". Ma c'è un'altra cosa che preoccupa la consigliera Mosco: "Questa zona è oggetto di contesa tra bande di criminali. A pagare di questa situazione sono i coloro che abitano in questo quartiere. Queste persone però, non sono affatto cittadini di serie b, come invece sembra che l'amministrazione li considerano".