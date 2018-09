Una nuova mostra multimediale per raccontare la vita di Sant'Antonio

Sarà inaugurato sabato 15 settembre il nuovo percorso multimediale dedicato al Santo di tutti i padovani. Eloquente il nome: “Antonius”. Per festeggiare i 120 anni del “Messaggero di Sant’Antonio” è stato creato uno spazio espositivo di 1000 metri quadrati dove si coniuga l’arte con la spiritualità antoniana.

L’allestimento

La volontà degli allestitori è stata quella di pensare in chiave moderna e fruitiva la mostra sul Santo, quella sistemata nei chiostri adiacenti alla Basilica e visitata da milioni di pellegrini e turisti che dagli anni settanta rendono omaggio ad Antonio. A guidare l’allestimento Luca Olivieri che ha tolto tutte le sovrastrutture che la storia e le credenze popolari avevano sedimentato sulla vita e sulle opere di Antonio. Nella prima sala, attraverso strumenti multimediali viene raccontata la vita del Santo attraverso le testimonianze di personaggi come la madre, fra Marcello, San Francesco o il Beato Belludi, che sapienti attori hanno interpretato in maniera semplice ed efficace. Nella seconda sala è possibile scattarsi un selfie dell’esperienza e fare una donazione per i frati antoniani.