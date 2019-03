Moto turismo ad Agna: il sindaco Piva da il via alla stagione

Il 24 marzo si è aperta ad Agna la stagione sportiva del , un’associazione “su due ruote” con un centinaio di iscritti. Il ritrovo del club è stato ad Agna in piazza Roma. Tra i soci anche il Sindaco Piva Gianluca, socio da 5 anni.

Moto

Presenti all’apertura della stagione sportiva il Responsabile Provinciale AICS Trifiletti Angelo, il Parroco Don Raffaele che ha dato la benedizione ai caschi e alle moto e una settantina di motociclisti e il Sindaco Piva Gianluca che ha tagliato il nastro per la stagione sportiva. Il club è impegnato oltrechè nell’organizzare attività su due ruote, anche nel volontariato in paese in collaborazione con il Comune e con le altre associazioni. Ad esempio organizzano l’arrivo della motoBefana il 6 gennaio in parrocchia, partecipano attivamente al Carnevale di Agna, aderiscono all’evento “Diversamente Fuoristrada” giunto quest’anno alla quinta edizione e che sarà domenica 5 maggio.

Agna

Il gruppo sarà tra l’altro a Camerino il 27 e 28 aprile per un tour nella città delle Marche gemellatasi di recente proprio con Agna. Il direttivo è composta da Giuseppe Stefano Callegari (Presidente), Michele Magagna, Gianfranco Zennaro, Daniele Bertoli e Linda Celon. «Mi complimento a nome di tutta l’Amministrazione – commenta il Sindaco Gianluca Piva - con il MotoTurismo Agna per l'impegno sociale in paese e faccio un enorme in bocca al lupo per un 2019 ricco di soddisfazioni e di bel tempo, visto l’attività su due ruote».