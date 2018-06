Ennesima tragedia della strada. Sbanda per un malore, schianto fatale per un centauro

Notizia in aggiornamento

Un altra tragedia ha insanguinato il venerdì sulle strade padovane. Dopo lo scontro costato la vita a un 50enne di Tombolo stamattina nel Trevigiano, un altra vittima a Este.

La vittima

L'incidente attorno alle 14 lungo via Atheste, dove a morire per le ferite è stato un motociclista 60enne residente in zona. L'uomo era in sella alla sua moto diretto verso la ditta di Monselice dove avrebbe dovuto lavorare nel pomeriggio. All'improvviso una sbandata: la due ruote non tiene la strada, colpisce con violenza un cartello della segnaletica stradale e poi il guardrail.

La dinamica

Immediati i soccorsi, con i sanitari del suem 118 che però non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del centauro: troppo gravi le lesioni. Secondo i primi accertamenti a causare la fuoriuscita autonoma sarebbe stato un malore. Affidati ai carabinieri i rilievi per accertare la dinamica e le cause dello schianto. Solo cinque giorni fa a pochi metri di distanza è morto Nicola Berto, anche lui vittima di uno scontro mentre era alla guida della sua motocicletta.