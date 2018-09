Gravissimo incidente sulla strada dei Vivai: motociclista muore sull'asfalto

Tremendo incidente sabato sera verso le 19.30 sulla strada dei Vivai nel comune di Saonara. Secondo una prima ricostruzione due motociclisti stavano viaggiando appaiati quando uno di questi ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem e l’elisoccorso: i sanitari hanno tentato per mezz'ora di salvargli la vita, ma tutto è risultato inutile. Il motociclista caduto sarebbe stato poi travolto da un furgoncino. Ferito anche un altro centauroa a un polso. La circolazione è bloccata in una carreggiata. Sul luogo dello schianto la polizia stradale per i rilievi.