Consiglio Comunale, approvata la mozione sulla difesa personale per le donne

È stata approva lunedì sera in consiglio comunale (20 voti favorevoli) la mozione proposta dalla consigliera di opposizione Elena Cappellini che impegnerà la giunta a promuovere un corso di difesa personale per le donne a Padova.

Il corso

“Durante la 5a edizione del corso, oramai giunto al termine e promosso dal Comune di Limena, molte donne residenti a Padova mi hanno richiesto di attuare l'iniziativa anche nella nostra città e sono sempre più le donne che mi supportano e ritengono sia diventata una vera necessità quella di frequentare un corso di questo tipo per formarsi, allenarsi e prendere consapevolezza in caso di pericolo ed insicurezza”, spiega Cappellini. Il corso sarà gratuito e inizierà in autunno, nei prossimi mesi verranno decise le modalità e il luogo in cui si terrà.