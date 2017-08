Addio al celibato con multa: finisce male l’ultimo giorno da fidanzato di un estense

Addio al celibato con multa per un padovano di Este che sabato scorso insieme agli amici era a festeggiare l’ultima settimana di “libertà” a Bassano del Grappa. La polizia locale ha identificato il gruppo di persone e applicato il regolamento comunale.

DIVIETO DI BIVACCO.

Alcuni passanti hanno segnalato che i giovani erano fermi in via Gamba, vicino al Ponte degli Alpini, dove avevano preparato uno scatolone come cuccia per cani con la scritta “game over” sopra e lo sposo inginocchiato. Un teatrino divertente, messo in scena per prenderlo in giro e avvisarlo sui futuri adempimenti coniugali che non gli avrebbero dato scampo. Il 34enne verrà multato con una sanzione che va dai 50 ai 250 euro sulla base del regolamento comunale che vieta i bivacchi. Bassano del Grappa ha dichiarato guerra agli adii al nubilato che vanno un po’ fuori dalle righe: i controlli da un anno sono molto rigidi e questa volta è andata male alla compagni di amici.