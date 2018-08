Filma i treni in transito ma non si accorge del convoglio che sta sopraggiungendo: 52enne salvato in extremis

Le passioni, si sa, sono incontrollabili. E possono costare davvero caro. In questo caso 516 euro: a tanto ammonta la multa comminata dalla Polfer a un 52enne padovano, trovato sulla linea ferroviaria mentre fotografava e filmava il transito dei treni.

I fatti

L'episodio è occorso nella serata di Ferragosto, e poteva avere conseguenze ben più gravi: l'uomo è stato avvistato sulla Padova-Milano all’altezza del km 227+600 dal macchinista di un locomotore in transito, il quale ha subito contattato la polizia ferroviaria per segnalare la presenza dello stesso. Una pattuglia ha subito raggiunto il luogo indicando, scorgendo il 52enne intento a riprendere col proprio telefonino qualsivoglia treno passasse nei paraggi. E l'intervento degli agenti è stato provvidenziale: l'uomo non si era difatti accorto del sopraggiungere di un treno proprio sul binario dove egli si trovava, tanto da essere spinto a terra dal poliziotto pochi secondi prima di essere travolto. Un gesto estremo, che gli ha salvato la vita. Ma non il "portafoglio": il padovano ha dovuto scucire 516 euro in quanto le leggi vietano di entrare in una sede ferroviaria, nella fattispecie dotata di scambi. Dopo il rallentamento che era stato intimato sulla linea la circolazione dei convogli è ripresa normalmente senza che si siano verificati ritardi.