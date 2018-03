Multato due volte in un giorno semina il panico sul bus, appicca il fuoco e picchia i controllori

Momenti di panico a bordo di un autobus urbano in transito lungo via d'Acquapendente, con un tunisino pizzicato senza biglietto per la seconda volta nello stesso giorno che dà in escandescenze.

Il controllo

Alle 17.40 di lunedì pomeriggio la polizia è stata chiamata dall'autista di un bus della linea 3 per un passeggero che ha reagito male durante una verifica dei titoli di viaggio. Quando i controllori hanno raggiunto l'uomo per farsi mostrare il biglietto, il tunisino ha esibito una multa ricevuta la mattina stessa, quando era stato sorpreso su un altro mezzo pubblico senza tagliando.

L'intervento della polizia

Nell'apprendere che sarebbe stato nuovamente multato, lo straniero ha perso la calma. Ha inveito contro il personale e dato fuoco alle due sanzioni con un accendino, per poi arrampicarsi e saltare sui seggiolini. L'autista, accortosi del parapiglia, ha messo in sicurezza l'autobus accostando lungo strada e permettendo alla polizia di salire a bordo. Gli agenti hanno preso in custodia il tunisino, che ha continuato a spintonare sia le forze dell'ordine che i controllori, e lo hanno portato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.