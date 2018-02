Fumo in locale pubblico, slot fuori orario e gestione in mano a un estraneo: multa di 710 euro

Completamente non in regola con il suo locale di Ponte San Nicolò, è stato denunciato anche penalmente dopo aver preso una multa di 710 euro.

La denuncia

L'episodio nelle scorse ore: il reparto prevenzione crimine della polizia ha messo in atto una task force nella zona dell'Arcella di Padova: 30 identificati, di questi 10 erano già pregiudicati. Gli agenti hanno quindi effettuato controlli random nei tre comuni di Padova, Vigonza e Ponte San Nicolò. Qui, nel bar Jolly, le forze dell'ordine hanno scoperto tre irregolarità: le slot machine, anzichè funzionare nelle fasce orarie previste funzionavano tutto il giorno, i clienti fumavano anche all'interno del locale, nonostante la legge non lo preveda, e, infine, faceva gestire il bar da un'altra persona. Per quest'ultimo motivo la polizia lo ha denunciato. Per le altre irregolarità multa totale di 710 euro: 50 euro per la sala slot, 660 euro per la questione del fumo nei locali pubblici.